BMX Ciclistica Olgiatese: 25 atleti al campionato europeo

Dal 29 maggio al 2 giugno 25 atleti della BMX Ciclistica Olgiatese prenderanno parte al Campionato Europeo BMX in programma alla BMX Olimpic Arena di Verona. Martti Sciortino (Elite), Alessandro Bielli (Junior) e Lorenzo Fendoni (Junior) saranno in gara con la maglia della Nazionale italiana, dopo la convocazione effettuata dal Commissario Tecnico Tommaso Lupi.

Andrea Cavallin (Allievi 2) e Federico Corbani (Allievi 2), Nicolò Guariglia (Allievi 1) e Manuel Trombetta (Allievi 1), Lorenzo Mucelli (Esordienti 1) e Marta Cataldi (Donne Esordienti 1) parteciperanno alla rassegna continentale con la maglia della Rappresentativa della Lombardia, dopo la convocazione del coordinatore regionale del Fuoristrada Barbara Mussa su indicazione del tecnico regionale Laura Carnevale.

Altri 16 atleti sono stati iscritti direttamente dalla società olgiatese e gareggeranno con la loro maglia neroverde: Lorenzo Stella, (Men Under 23), Tommaso Carraro (Men 17/24), Andrea Ronchetti (Cruiser Men 17/24), Nicolò Cattaneo (Boys 13), Leonardo Galassi (Boys 12), Nicolò Gigliotti (Boys 12), Andrea Macera (Boys 12), Giorgio Ravazzani (Boys 12), Christian Brambilla (Boys 11), Leonardo Canziani (Boys 10), Lorenzo Ravazzani (Boys 10), Gabriel Buiatti (Boys 9), Cristian Venturini (Boys 9), Elia Bianchino (Boys 8), Edoardo Erriquez (Boys 8) e Daniele Sibio (Boys 8).

Il presidente Alessandro Croce commenta: “La convocazione dei nostri atleti nella Nazionale azzurra e nella Rappresentativa della Lombardia è un motivo di grande soddisfazione e orgoglio per la nostra società e premia l’ottimo lavoro svolto quotidianamente dai nostri tecnici. Oltre ai convocati, parteciperemo direttamente con altri 16 atleti, per dare loro modo di vivere una bella esperienza in un contesto europeo”.