Video Gol Feralpisaló-Como 2-5, highlights e sintesi

La lotta per la testa della classifica in Serie B è sempre più serrata, con il Parma e il Como che si contendono il primato.

I lariani, complice il pareggio degli emiliani in casa del Palermo, devono assolutamente vincere contro la Feralpisaló.

Sono i verdeblù a passare in vantaggio al 16’: Zennaro serve sulla sinistra Felici, che conclude e, grazie a una deviazione, mette in rete.

I biancoblù trovano il pari cinque minuti dopo: Gabrielloni fa da sponda per Cutrone, che a porta vuota di testa non sbaglia.

Al 31’ arriva il vantaggio del Como con Barba, bravo a sfruttare un cross di Strefezza e a mettere in rete di testa.

Minuto 39, ancora Strefezza mette in mezzo per Cutrone, che di testa colpisce la traversa e sulla ribattuta segna in acrobazia.

Nell’ultimo minuto del primo tempo, la Feralpisaló accorcia le distanze con Mattia Zennaro, che scambia con Felici e con il sinistro batte Semper.

Al 64’ il Como segna il quarto gol, con una rete stratosferica di Strefezza, che fa partire da sinistra un destro a giro che si insacca sotto l’incrocio.

I lariani chiudono il match con Matthias Braunoder, che fa partire un sinistro dal limite che s’infila nell’angolo.

A breve gli highlights del match.