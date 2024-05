Video Gol Como-Cittadella 2-1, highlights e sintesi

Dopo il pareggio contro la Sampdoria, nella giornata di mercoledì primo maggio, il Como vuole tornare alla vittoria contro il Cittadella per credere nel sogno Serie A.

Il primo tempo è caratterizzato da grande intensità, con i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio con i soliti Gabrielloni e Da Cunha.

Nel finale, però, gli ospiti hanno una grandissima occasione con Angeli, che s’invola verso la porta ma viene bloccato da Semper.

Nella seconda frazione c’è subito una doppia occasione per il Cittadella: colpo di testa di Pittarello respinto da Semper, la palla arriva al limite dove Branca calcia di poco alto sopra la traversa.

Al 71’ arriva il vantaggio dei ragazzi di mister Gorini con Pittarello, che riceve un passaggio illuminante da Pavan, salta due uomini e con il mancino batte Semper.

Passano solo due minuti e i lariani trovano il gol del pari: Baselli trova Verdi che, al limite dell'area, si gira e calcia nell’angolino destro.

Minuto 94, angolo di Verdi, sponda in area per Nsame che colpisce di testa, Kastrati respinge sui piedi di Goldaniga, che non può sbagliare: è un gol che sa di Serie A.

Il Como conferma il secondo posto a due giornate dalla fine del campionato!

A breve gli highlights del match.