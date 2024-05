Promozione del Como in serie A: i festeggiamenti in strada e nello stadio

La promozione del Como in serie A ha fatto scattare i festeggiamenti per le strade, nelle case e nei bar della città. Una gran festa che non si vedeva da tempo, forse dalla vittoria ai mondiali.

I primi a esultare, non poteva essere altrimenti, sono stati i tanti tifosi che hanno affollato lo stadio per vedere il match contro il Cosenza. Una partita terminata con un pareggio che è però valso l'ascesa alla massima serie. Ecco, allora, le immagini della felicità dei tifosi e dei semplici cittadini comaschi che si sono sentiti uniti nella realizzazione di un sogno che mancava da circa vent'anni.