Ufficiale, il Como rinnova Moutir Chajia

Mentre le voci di mercato avvicinano Fabregas al Como, la società ha annunciato il rinnovo di Moutir Chajia, che ha firmato un contratto fino al giugno del 2025.

Il comunicato del club:

Como 1907 è lieta di annunciare l’estensione del contratto di Moutir Chajia fino al giugno del 2025.

Arrivato a Como nel 2021, l’esterno offensivo classe 1998 è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione prima di essere fermato da un infortunio dal quale sta recuperando.

“Sono molto contento perché qui mi sono sempre sentito bene e la fiducia che mi sta dando la società mi rende veramente felice e orgoglioso – ha dichiarato Chajia – non sono stati mesi facili per me ma credo che questo mi abbia comunque aiutato a crescere, sto lavorando molto duro e non vedo l’ora di tornare in campo”.