Ufficiale, il Como ha il suo nuovo difensore

“Como 1907 è lieta di annunciare la firma del contratto preliminare del difensore Alberto Dossena, 25 anni, proveniente dal Cagliari, con un contratto di 4 anni. Nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze con i rossoblu, neopromossi, nella lotta salvezza in Serie A contribuendo con due gol e quattro assist.

Nato a Brescia, Dossena ha iniziato la sua carriera nell’Atalanta. Prima di firmare con il Cagliari nell’agosto del 2022, il centrale di difesa ha collezionato 56 presenze in campionato con l’Avellino, segnando tre gol.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, in merito all’ingaggio di Dossena ha dichiarato: “È importante per noi, che siamo appena arrivati in un nuovo campionato, investire in giocatori che conoscano e che possano competere in Serie A, cosa che Alberto ha dimostrato. È un giocatore forte e competitivo che riteniamo abbia un grande potenziale per crescere con noi”.

Al momento del suo approdo al club, Alberto ha commentato:”Sono molto felice di essere qui a Como. Ho avuto il piacere gia di conoscere le persone della società e la città. Però sicuramente quello che mi ha spinto a venire qui è il progetto. Il Club ha ambizioni molto grandi. Il mister mi ha trasmesso subito carica, molta carica. Il direttore e la proprietà mi hanno anche fatto comprendere quanta fiducia ripongano in me e quindi dovrò ripagarla. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere il resto della squadra.”

(Comunicato Como)