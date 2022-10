Tutti i risultati del weekend di calcio dilettanti del comasco dall’Eccellenza alla Promozione

ECCELLENZA:

La Pontelambrese nel girone A cade contro la capolista Pavia con il risultato di 4-0. Una sconfitta netta per gli atleti di Pontelambro che non riescono a trovare nemmeno una rete. Apre le marcature dopo mezz'ora Maione, il raddoppio per i pavesi arriva con Aba Ronchi e nel finale arriva anche la doppietta di Stroppa. Inizio di campionato in salitss per gli orange che attualmente occupano l'ultima posizione in classifica. L'altra compagnine comasca, invece, il Castello Città di Cantù ha sfidato la Vis Nova. Dove è stata bloccata, tra le mura amiche, con il risultato di 1-1.

Nel girone B di Eccellenza l'Alta Brianza trova un'incredibile vittoria contro il San Pellegrino. I comaschi vengono trascinati dalle reti di Galimberti e Diaferio. Tre punti importanati che permettono all'Altabrianza Tavernerio di allungare sulle ultime due posizioni e "abbandonare" così la zona della retrocessione diretta.

PROMOZIONE:

Per quanto riguarda la Promozione, l'ottava giornata ha visto andare in scena un derby importante nel girone A. Ad essere coinvolte le due squadre comasche dell'Esperia Lomazzo e del Mariano Calcio. La gara tra le due formazioni viene decisa nel recupero dalla rete di Reci che trova il tap-in vincente per l'1-0 e la conseguente gioia del Lomazzo, che torna ad assaporare la zona dei playoff. Sconfitta per il Mariano che si ritrova ora ad un passo dai playout, distanti solo 2 punti.

Nel girone B continua, invece, la favola dell'Arcellasco Città di Erba che continua a trovare punti importanti. La compagine guidata da Iotti trova il trionfo contro la Concorezzese per 2-1. Tre punti in un campo difficile, anche se la formazione monzese si trova nella parte bassa della classifica. A firmare il doppio vantaggio Rossetti e Giugliano, accorciato dai brianzoli nel finale con Albericci.