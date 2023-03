Promozione - Tris Mariano, Morazzone al tappeto

Il Morazzone di mister Dallo rimedia una sconfitta pesante in questa 24ª giornata, ne approfitta il Mariano che vince 3-0 espugnando in maniera perentoria il sintetico dei rossoblù. Ora la distanza tra i varesotti e il quintultimo posto, occupato dal trio composto proprio dai comaschi, dal Cas Sacconago e dall’Accademia Inveruno, è di 7 lunghezze.

Gialloblù subito vivaci con Miccoli che riceve in area ma spara a lato. Ci prova anche Ba su palla inattiva ma in questo caso la mira non è delle migliori. Il gol però è nell’aria e arriva al 31’ quando Andrea Villa serve Valtulina che castiga Cavalli. Nel recupero il portiere nega il raddoppio a Zorloni e si ripete di nuovo ad inizio secondo tempo su Valtulina. Al 54’ arriva un episodio chiave con l’espulsione di Tavelli. Morazzone in dieci. I padroni di casa provano comunque a scuotersi sfiorando il pareggio col colpo di testa di Giordano su cross di Zanchin. Ma è un fuoco di paglia visto che poco dopo Valtulina pesca Manara in area e di testa segna il 2-0 che chiude i giochi. Nel finale arriva il punto esclamativo made in Andrea Villa che insacca dai sedici metri.

Morazzone-Mariano 0-3 (0-1)

Morazzone: Cavalli, Mastorgio, Zanchin (38’ st Macchi) Giani, Vedovato (30’ st Loielo), Picetti, Marchiella (41’ st Scanu), Libralon, Giordano (38’ st Ottoboni), Tavelli, Sosto (19’ st De Rosa). A disposizione: Milani, Carcano, Laalaoui, Rocchetto. Allenatore: Dallo.

Mariano: Stropeni, Diaoula, Donghi, Zorloni, Sartori, Ba, Valtulina (25’ st Abbracciavento), Sow, Villa A. (41’ st Villa C.), Castria (25’ st Manara), Miccoli (38’ st Aceto). A disposizione: Franco, Benetti, Mauri, Radio. Allenatore: Rione.

Arbitro: Airaghi Colombo di Legnano (Gatti e Brioschi di Seregno).

Marcatori: pt: 32’ Valtulina (Ma); st: 28’ Manara (Ma), 38’ Villa A. (Ma).

Note: giornata serena, campo in buone condizioni. Espulso: 9′ st Tavelli (Mo). Ammoniti: Sosto (Mo), Picetti (Mo), Loielo (Mo), Donghi (Ma), Zorloni (Ma).