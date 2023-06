Torna l'avvincente torneo Memorial Franco Chignoli

"Scuola Calcio Eracle" di Gianluca Zambrotta, "DiCOmo SRL" e "Milan Club Cernobbio" organizzano la seconda edizione del Memorial Franco Chignoli. E' il torneo internazionale FIGC di categoria "Pulcini 2° anno" dedicato al padre del fondatore della stessa DiCOmo, nonché presidente di MCC: Olivier Chignoli.

Il torneo, la cui prima edizione si è svolta nel 2022, nasce come giornata di sport e beneficenza: l'anno scorso gli organizzatori e gli sponsor della manifestazione hanno donato un assegno da 4mila euro al reparto oncologico dell'ospedale parigino Salpetrière, struttura che ha avuto in cura proprio Franco Chignoli, a cui è dedicata la manifestazione.

Il Memorial, a ingresso libero, si terrà il 24 giugno 2023, a partire dalle ore 10, presso il Centro Sportivo Eracle a Casnate con Bernate con la partecipazione delle seguenti squadre calcistiche giovanili: AC Milan, luventus FC, Como 1907, FC Lugano, Eracle FC, U.S.D. Opitergina, U.S. Aldini, Cimiano Calcio. Oltre alla parte meramente sportiva, la giornata prevederà la possibilità di godersi un aperitivo o un panino all'aperto, rna soprattutto la presenza del Campione del Mondo Gianluca Zambrotta e altre leggende del calcio che saranno a disposizione di tutti per fotografie o la firma di autografi.

Le donazioni raccolte durante la manifestazione verranno divise tra le seguenti associazioni: "Azzurrini di Zambrotta" (per aiutare bambini autistici attraverso un programma dedicato al calcio); "Fondazione Milan Sport for All Milano" (per l'inclusione di disabili attraverso il calcio ed i valori Rossoneri); "Hopital Salpetriere - Reparto Oncologia" (per rnigliorare il benessere dei malati e famigliari durante il loro soggiorno ín ospedale).