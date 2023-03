Sosta per le nazionali, il Como fissa un'amichevole

Con anche il campionato di serie B ai box visto a causa degli impegni delle nazionali, le società si ritrovano con i giocatori non convocati e si dedicano ad una serie di allenamenti utili per quest'ultimo rush finale di stagione.

Reduce dal successo con il Parma per 2-0, il Como di Longo ha deciso di tenersi in forma anche tramite un'amichevole: venerdì 24 marzo arriva infatto il Lugano.

Questo è il comunicato ufficiale del club.

"Il Como 1907 giocherà una gara amichevole venerdì 24 marzo alle ore 11.00 presso lo stadio G. Sinigaglia con il Lugano, squadra militante nella SuperLeague Svizzera. La partita si giocherà a porte chiuse.

La gara sarà trasmessa in diretta su Mola Tv".