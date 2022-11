Calcio Femminile | Sette giocatrici del Como Women convocate in nazionale

Quello che si è appena concluso è stato un weekend senza partite di Serie A Femminile, il primo delle due settimane di sosta che vedranno le squadre tornare in campo solamente il 19 novembre. Nel frattempo molte calciatrici saranno impegnate con le rispettive nazionali, in una serie di amichevoli internazionali.

All’interno della rosa del Como Women sono ben sette le calciatrici che lasceranno il centro sportivo di Cislago per andare a rappresentare il proprio Paese. Tra le straniere il portiere Maria Korenciova partirà per aggregarsi alla nazionale maggiore slovacca, mentre Vlada Kubassova si unirà a quella estone. Rimarranno in Italia, invece, Matilde Pavan e Chiara Bianchi, che hanno risposto alla convocazione della nazionale azzurra Under 19.

Per Bianchi, prodotto del settore giovanile comasco, è la seconda convocazione consecutiva in nazionale ed un motivo di grande orgoglio per la società e lo staff giovanile del Como Women. In territorio italiano resteranno anche Chiara Beccari, Beatrice Beretta e Greta Di Luzio, che parteciperanno al raduno dell’Italia Under 23. Per Di Luzio è la prima chiamata nella selezione allenata da Nazzarena Grilli, che nel giro di una settimana, dovrà affrontare due amichevoli di altissimo livello contro Portogallo e Inghilterra. Soddisfazione, dunque, per il centravanti delle lariane che, dopo aver trovato il primo gol in Serie A domenica scorsa contro il Sassuolo, si è conquistata anche la convocazione in nazionale.

Ancora ferme ai box, invece, il difensore norvegese Malin Brenn e l’attaccante svizzera Nina Stapelfeldt, che rimarranno perciò a Cislago per proseguire nel loro percorso di riabilitazione e farsi trovare pronte in vista della partita di domenica 20 novembre contro il Milan.

(Comunicato Stampa Como Women)