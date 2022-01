Serie B. Il Como saluta uno dei suoi veterani, è addio con Dario Toninelli

Como 1907 comunica la cessione a titolo definitivo di Dario Toninelli alla Pro Sesto . Dario è arrivato a Como nel 2018 e con i Lariani ha conquistato due promozioni, una in Serie C e una in Serie B. Il difensore classe 1992 si è sempre contraddistinto per mentalità e voglia di migliorare, arrivando anche ad indossare la fascia di capitano in più occasioni.

Ludi: “È una fortuna per chi fa un lavoro come il mio incontrare sulla propria strada uomini, prima che calciatori, come Toninelli. Dario è stato d’esempio nel lavoro quotidiano, portando professionalità, dedizione e spirito dì sacrificio e anteponendo sempre l’interesse della squadra a quello individuale. È stato in questi anni uno dei capitani di questa squadra contribuendo in maniera sostanziale alla creazione dell’identità e della mentalità del gruppo, fattori di primaria importanza al fine del raggiungimento degli obiettivi. Non posso che augurargli il meglio e ringraziarlo per tutto quello che ci ha dato."