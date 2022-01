Serie B. Il Como a Cremona, molto probabilmente, senza tifosi

Sabato 15 gennaio la 19° giornata del campionato di Serie B vedrà di fronte, tra le altre, Cremonese e Como e come sempre di questi tempi aumentano i dubbi e diminuiscono le certezze, atmosfera che non riguarda solo le società calcistiche ma anche quel mondo di tifosi appassionati che seguirebbero ovunque la squadra del cuore.

Il campionato cadetto e i suoi gestori tendono ad adeguarsi alle decisioni della A, e a fronte di aumento dei contagi la propensione è quella di rinviare le partite in cui ci siano segnalazioni delle Ats.

Sempre seguendo la scia del campionato maggiore, la Serie B, per le prossime due giornate di campionato, si allineerà alla Serie A e conseguentemente i tifosi del Como non potranno supportare la squadra in trasferta.

Sono indiscrezioni di ieri che dovrebbero diventare ufficiali a breve, ma una posizione precisa rispetto alle 5000 presenze a partita non è ancora stata presa dalla B, e l’Assemblea di Lega si terrà solo lunedì 17, quindi dopo che una delle due gare nel mirino sarà già stata disputata.

Naturale quindi un parallelismo comportamentale gestionale tra A e B.

Il dg del Como Charlie Ludi ha dichiarato a tal proposito: “La Lega di B tende a rinviare le partite in cui ci siano segnalazioni da parte delle Ats e nel nostro campionato ci sono ora almeno un paio di situazioni, quelle di Vicenza e Reggina, che sono effettivamente pesanti. Ma è chiaro che sia necessario un criterio comune, le società corrono rischi ad andare contro le decisioni di un’autorità sanitaria, non si può fare finta di niente”.

Certo è che occorre porre rimedio a situazioni in cui la presenza, ad esempio, di un solo positivo in un team, messo in isolamento nei giorni precedenti, possa far saltare la gara per paura di estensione del contagio e occorrono quindi criteri precisi e non discrezionali.

Cremonese-Como, in ogni caso, non presenta particolari problemi in quanto permane la positività di un solo giocatore tra i lariani e anche i pochi casi registrati nella Cremonese sono in via di soluzione.

Tutti i giocatori sono completamente vaccinati e quindi, almeno dal punto di vista sanitario, non dovrebbero nascere problemi.

Disagi che invece toccheranno i seguaci comaschi, per i quali la trasferta, quasi sicuramente, salterà.