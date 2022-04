La Società F.C. Como Women comunica che la partita Como Women – Tavagnacco, valida per la 22-ma giornata di campionato di Serie B Femminile, in programma per domenica 10 aprile è stata rinviata a mercoledì 27 aprile alle ore 13.00. La gara verrà disputata presso il “Campo Sportivo Cislago” Via dello Sport, snc. a Cislago (VA).