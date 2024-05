La Regione Lombardia premia il Como 1907 per la sua promozione in Serie A

“È con emozione e orgoglio che ritiro questo premio. Vuole e deve essere uno stimolo per continuare nello sviluppo del nostro progetto. Proseguiremo in un nuovo panorama calcistico con spirito, dedizione e impegno, che sono anche i valori che sono alla base di questa regione”.

Carlalberto Ludi, direttore sportivo e generale del Como 1907, ha ritirato ieri, Mercoledì 29 Maggio 2024 presso il Palazzo Lombardia di Milano, il premio speciale per meriti sportivi in occasione della consegna della “Rosa Camuna 2024”, che riconosce il Como 1907 per la promozione raggiunta in Serie A questa stagione.

Oltre al Como 1907, la serata ha visto premiato il dirigente dell'Inter, Giuseppe Marotta, la società del Mantova Calcio per la promozione in Serie B e l’Atalanta per il trionfo in Europa League.”

(Post social Como)