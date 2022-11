QuiComo è official supporter dei Lariani

QuiComo, quotidiano digitale di informazione del territorio comasco, entra a far parte del gruppo dei media partner del Como 1907 per la stagione 2022-2023, in qualità di Official Supporter.

QuiComo nasce nel 2010 come blog di notizie totalmente indipendente, in breve tempo si rivela uno dei principali canali di informazione del territorio comasco. Nel 2017 viene acquistato da Citynews spa, oggi è uno dei portali online più letti e seguiti a Como e provincia con una media di 1,1 milioni di lettori e 3,6 milioni di pagine visitate ogni mese.

(Comunicato Como)