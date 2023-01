Promozione, l'Arcellasco riparte nel segno di Gugliano e Corvino

L'anticipo del primo turno del girono di ritorno ha visto sorridere la compagine comasca dell'Arcellasco Città di Erba. Infatti i ragazzi di Pessina erano impegnati nella trasferta di Agrate contro la compagine della Speranza Agrate, che si trova all'ottavo posto ferma a 23 punti. Quella sul campo monzese non è stata affatto una gara semplice per la formazione di Città di Erba che ha dovuto lottare con i denti e si è trovata sotto di una rete al 23': Farina, infatti, porta in vantaggio i rossoverdi e costringe la capolista a dover rincorrere. Ma la reazione è pressochè immediata da parte degli uomini di Pessina. Al 33' Gugliano infila in rete il pallone del pareggio e neanche tre minuti dopo ci pensa Corvino a regalare il vantaggio e il 2-1 finale per i comaschi. Ora, la formazione dell'Arcellasco rimane salda al primo posto, con la Nuova Sondrio che reduce dalla vittoria contro il GrentArcadia le sta alle calcagna.

Questo il turno delle altre squadre e gli altri risultati del weekend:

Speranza Agrate – Arcellasco 1-2

Calolziocorte – Colicoderviese 3-1

Casati Calcio Arcore – Biassono 1-0

Concorezzese – Costamasnaga 4-3

GrentArcadia - Nuova Sondrio 1-5

Missaglia Maresso – Lissone 0-5

VIbe R onchese - Galbiate 1974 1-1

Olgiate Aurora – Cavenago 0-0

Ecco la classifica:

Arcellasco 38

Nuova Sondrio 37

Casati Arcore 31

Biassono 28

Cavenago 28

Calolziocorte 26

Concorezzese 23

Speranza Agrate 23

Vibe Ronchese 21

ColicoDerviese 19

Galbiate 17

Lissone 17

GrentArcadia 14

Aurora Olgiate 9

MissagliaMaresso 5