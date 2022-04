Promozione, Girone B: l'Altabrianza in trasferta a Barzago

Una sfida tra la prima e l'ultima del girone. Così la partita che andrà in scena alle 15,30 in quel di Barzago valida per la ventinovesima giornata del girone B del campionato di Eccellenza sfideranno i lecchesi del Barzago, reduci da una pesante sconfitta nella scorsa giornata contro i "cugini" della ColicoDerviese.

Ma come arriva l'AltaBrianza a questa gara? La formazione comasca guidata da Zillotto comanda questo campionato con 59 punti, quattro in più della diretta inseguitrice Muggiò, e nell'ultima partita disputata (domenica 3 aprile) ha pareggiato, incredibilmente in casa della Casati Arcore. A Barzago, comunque, la squadra comasca dovrà cercare tre punti fondamentali che la catapulterebbero ancora di più verso la promozione in Eccellenza.

Ecco le altre gare del weekend:



Arcadia Dolzago - Casati Calcio Arcore

Cavenago - Concorezzese

ColicoDerviese - Cinisello

Nuova Sondrio - Arcellasco Città Di Erba

Olgiate Aurora - Cob 91

Olimpiagrenta -Vibe Ronchese

Muggiò - Lissone