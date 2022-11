Promozione, ecco i risultati delle comasche nel girone A e B

La dodicesima giornata di Promozione si è appena conclusa, ecco i risultati delle formazioni lecchesi impegnate nel campionato, precisamente nel girone A e B.

Frena ancora l'Arcellasco Città di Erba nel girone B di Promozione. Questa volta nella trasferta di Arcore la squadra guidata da mister Pessina pareggia contro il Biassono per 1-1. Una sfida tutta in salita per i biancorossi che devono immediatamente rincorrere i monzesi: al 9' infatti Lucente porta in vantaggio i padroni di casa, ma è al 39' che l'Arcellasco trova il pareggio. Nella seconda frazione si anima il finale di gara: all'83' viene espulso Colombo per doppia ammonizione e la garad si chiude con un punto a testa. Arcellasco che ora si trova a dover condividere la vetta della classifica con la Casati Arcore a 26 punti e distante, solo di una lunghezza, c'è la Nuova Sondrio.

Nel girone A, invece, sia il Mariano Calcio che l'Esperia Lomazzo vincono. Partiamo dal Mariano: la vittoria ottenuta in trasferta per 2-1 sull'Ispra Calcio società di Varese, vale la dodicesima posizione a soli due punti di distanza dalla salvezza e dall'undicesima posizione occupata dal Lomazzo. A segno per la squadra di Rione sono andati Castria e Mariani. Nell'altra gara, invece, l'Esperia Lomazzo guadagna tre punti importanti contro l'Accademia Inveruno società milanese e vola al quarto posto in calssifica a quota 22 punti. La vetta dista solo 8 lunghezze.