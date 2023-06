Prima amichevole per il Como: al via le prevendite dei biglietti

Dopo la cessione di Delli Carri e tante trattative in corso, ma non ancora definite, atte a rinforzare la rosa di mister Longo, il Como si prepara per tornare in campo in uno dei primi test match estivi.

Mercoledì 12 luglio alle ore 13 al Sinigaglia arriva il Gillingham e dalle ore 10 di questo venerdì 30 giugno sono aperte le prevendite per assistere al match.

Ecco il comunicato ufficiale del club:

Si comunica che dalle ore 10:00 di domani, venerdì 30 giugno, sono in vendita i biglietti per la gara amichevole Como – Gillingham, in programma mercoledì 12 luglio alle ore 13:00.

I biglietti possono essere acquistati, fino alle ore 13:00 di mercoledì 12 luglio, sul sito vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket. Il giorno gara sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria della tribuna, che rimarrà aperta dalle ore 11:00 alle ore 13:30 (salvo esaurimento biglietti). Il cambio nominativo è attivo da lunedì 10 luglio fino all’inizio della gara.

I prezzi variano dai 18 euro più commissioni (online e punti di vendita), 20 euro (biglietteria stadio) per la tribuna d'onore con hospitality, mentre per la tribuna coperta il costo è di 8 euro più commissioni (online e punti vendita) e 10 euro (biglietteria stadio).

I bambini fino a 4 anni compiuti potranno entrare gratuitamente, è necessario presentare un documento di identità in fase di accesso allo stadio.

Il Settore A della Tribuna Coperta è riservato ai tifosi ospiti. Tutte le indicazioni per gli accrediti riservati alle persone diversamente abili sono presenti qui