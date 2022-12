Pazzo Como, la Ternana è battuta 0 a 3

Finalmente una vittoria per il Como, che sul campo della Ternana gioca una grandissima partita, nonostante le molte assenze.

Al 15’ i lariani si portano sull’1 a 0 con Blanco che riparte sulla fascia e serve Cutrone che davanti a Iannarilli non può sbagliare.

Minuto 77, arriva il raddoppio dei biancoblù con Mancuso che su calcio d’angolo fa una grande sponda di testa per Ambrosino che col destro tira un bolide che sbatte sulla traversa e poi oltre la linea di porta.

I ragazzi di mister Longo non si accontentano e nei minuti di recupero Mancuso fa un eurogol, facendosi quasi tutto in campo in solitaria e battendo Iannarilli.

Tabellino Ternana - Como 0 - 3

MARCATORI: 15' pt P. Cutrone (C), 32' st G. Ambrosino (C), 48' st L. Mancuso (C)

ERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Mantovani, Corrado (43’st Celli); Coulibaly (43’st Cassata), Di Tacchio (1’st Proietti), Palumbo (23’st Agazzi); Falletti; Partipilo (23’st Pettinari), Favilli

A disposizione: Krapikas, Rovaglia, Moro, Paghera, Diakite, Ghiringhelli, Bogdan

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

COMO (3-4-1-2): Ghidotti; Odenthal, Scaglia, Binks; Faragò (14’st Da Riva), Arrigoni, Bellemo, Ioannou (35’st Cagnano); Blanco (14’st Mancuso); Gabrielloni (22’st Ambrosino), Cutrone (14’st Parigini)

A disposizione: Vigorito, Bolchini, Celeghin, Ba, Delli Carri, Tremolada

Allenatore: Moreno Longo