Un pazzo Como rimonta nel recupero il Pisa

Squadra in casa Como

Un buon Como non va oltre il 2 a 2 contro il Pisa in un match molto combattuto che ha visto entrambe le squadre passare in vantaggio e poi farsi rimontare.

Sono i padroni di casa a segnare l’1 a 0 al 10’ con Cutrone che sfrutta un cross basso di Bellemo e batte Nicolas.

Al 37’ i lariani hanno la possibilità di raddoppiare dal dischetto ma Nicolas para il rigore a Cerri.

I nerazzurri pareggiano al 43′ con Tramoni, bravo a farsi trovare pronto su una respinta in mezzo all’area.

All’83’ il Pisa passa in vantaggio con Masucci che si aggiusta la palla sul sinistro e lascia partire una conclusione che termina sotto l’incrocio.

Negli ultimi secondi di gara Da Riva trova il pareggio con un colpo di testa e fa esplodere di gioia i tifosi.

TABELLINO COMO-PISA 2-2

COMO: Como: Ghidotti; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Bellemo, Fabregas (63′ Baselli), Ioannou; Parigini (79′ Da Riva); Cerri (63′ Mancuso), Cutrone. A disposizione: Vigorito, Cagnano, Iovine, Farago, Gabrielloni, Blanco, Arrigoni, Da Cunha, Pierozzi. All. Longo

PISA: Nicolas; Calabresi (71′ Esteves), Hermannsson, Canestrelli, Beruatto; Touré (79′ Nagy), Marin, Mastinu (63′ Ionita); Morutan, M. Tramoni (79′ Masucci); Gliozzi (71′ Moreo). A disposizione: Livieri, Caracciolo, Jureskin, De Vitis, Rus, L. Tramoni, Cissé. All. D’Angelo

Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco

Reti: 10′ Cutrone, 43′ M. Tramoni, 84′ Masucci, 90′ + 5′ Da Riva

Ammoniti: Beruatto, Hermannsson, Odenthal, Fabregas, Canestrelli

Espulsi i due dirigenti del Como Calandra e Nava per proteste.

Note: Recupero 3′ pt, 5′ st. Circa 150 tifosi pisani presenti a Como. Nel corso del primo tempo Nicolas para un rigore a Cerri.