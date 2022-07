Matilde Pavan è una nuova giocatrice del Como Women

Mercato in fibrillazione in casa del Como Women, con la società che ha ingaggiato in prestito dall'Inter Women la calciatrice Matilde Pavan.

Il comunicato del club:

"La società F.C. Como Women è lieta di annunciare l’arrivo della calciatrice Matilde Pavan, in prestito dall’Inter Women.

Matilde, attaccante mancina classe 2004, è nata a Venezia ed ha iniziato la sua carriera nelle giovanili di Venezia ed Hellas Verona. Proprio coi gialloblù è arrivato l’esordio in Serie A, contro il Tavagnacco, nella stagione 2018/19 quando aveva solo 14 anni. Alla fine di quell'anno si è mossa l’Inter, che ha portato Matilde a Milano. Nelle tre stagioni all’Inter Women ha giocato con la squadra primavera nerazzurra, togliendosi anche la soddisfazione dell’esordio in Serie A con la prima squadra. Matilde è inoltre titolare della nazionale italiana under 19.

“Sono molto felice di essere qui - ha dichiarato Pavan - ho deciso di accettare questa sfida per mettere me stessa alla prova, sarà un’ottima occasione per crescere e migliorarmi. Conoscevo già il mister De La Fuente e appena è arrivata l’ufficialità mi ha chiamato per dirmi che era molto contento di avermi in rosa. Io sono molto entusiasta di tornare a lavorare con lui, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e sono sicura che sarà una stagione ricca di emozioni.”

Il direttore generale Miro Keci ha così commentato il suo arrivo: “Conosco Matilde da quando era ragazzina, l’avevo portata io all’Inter. È una giocatrice elegante, gioca sempre a testa alta ed ha molta tecnica e fantasia. Siamo convinti che crescerà assieme a noi e darà un grande contributo alla squadra quest’anno”

Pavan raggiungerà le altre componenti della squadra sabato 23 luglio in occasione del primo giorno di raduno a Ponte Lambro. Dopodiché, le ragazze giocheranno un’amichevole dal sapore di Serie A, sabato 30 luglio al Centro Sportivo Vismara contro il Milan. Infine, partiranno alla volta di Marileva in Trentino-Alto Adige, località scelta per ospitare il ritiro pre-season del Como Women."