Parte ufficialmente la campagna abbonamenti del Como 1907

Como 1907 informa i propri tifosi che da oggi è aperta la Fase 1 della Campagna Abbonamenti per la stagione 2023/24 del campionato Serie BKT.



FASE 1: RINNOVO CON CONFERMA POSTO

Da venerdì 4 agosto a giovedì 10 agosto sarà attiva la vendita degli abbonamenti per la stagione 2023/24 riservata a coloro che rinnovano l’abbonamento sottoscritto per la stagione 2022/23 conservando il proprio posto a sedere. Sarà sempre possibile rinnovare l’abbonamento online CLICCANDO QUI e, dal 7 al 10 agosto, sarà possibile procedere al rinnovo anche presso lo Stadio G. Sinigaglia, Viale Giuseppe Sinigaglia 2.



FASE 2: SOTTOSCRITTORI DEL FORM ONLINE

La Fase 2 sarà attiva da venerdì 11 agosto fino a domenica 13 ed è dedicata a coloro i quali hanno compilato il form online sul sito del club, e che la scorsa stagione non erano abbonati. In questa fase sarà possibile acquistare l’abbonamento solo online. Le persone che hanno sottoscritto il form riceveranno una mail con il link per procedere all’acquisto. Se non ti sei ancora iscritto puoi farlo QUI



FASE 3: VENDITA LIBERA

Questa fase è aperta a tutti i tifosi e ha inizio lunedì 14 agosto. La vendita libera è attiva online e presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia.



La biglietteria dello stadio Sinigaglia rimarrà aperta per la sottoscrizione degli abbonamenti dal 7 al 10 agosto dalle ore 15:30 alle 19:30.



Da venerdì 18 agosto saranno in vendita i biglietti per le singole partite, tutte le info su comofootball.com

(Comunicato Como)