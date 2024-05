I tifosi del Como non possono ancora festeggiare la promozione in serie A. Il pareggio in trasferta contro il Modena non è stato sufficiente ad assicurare il passaggio alla massima serie poiché il Venezia ha vinto 2 a 1 contro FeralpiSalò. Ora ci si gioca la promozione all'ultima di campionato: venerdì sera il Como sfida allo stadio Sinigaglia il Cosenza. E dovrà vincere.