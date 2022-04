E' morto Nino Balducci, storico commentatore del Como

E' morto all'età di 86 anni Nino Balducci, storico commentatore e telecronista (ma anche tifoso) del Como. Il mondo dello sport lariano è in lutto per la perdita di una delle sue figure più storiche ed emblematiche. Balducci era un volto famigliare, quasi amico, per ogni tifoso del Como Calcio. Era il commentatore ufficiale di Espansione TV ed uno dei più capaci ed efficaci cronisti sportivi. Il gruppo dei tifosi del Como, Pesi Massimi, gli hanno dedicato un sentito ricordo sulla propria pagina Facebook: "con quell’amore che abbiamo condiviso con Te e che sempre porteremo nel cuore, ti salutiamo con l’idea di rivederci come sempre domenica prossima: Ciao Nino!".

Bello e doveroso segnalare anche l'articolo del collega Massimo Moscardi.