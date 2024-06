BOMBA DI MERCATO | Il Como avvia i contatti con un profilo di fama internazionale

Il Como è pronto a stupire tutti con un ambizioso progetto per la sua prima stagione in Serie A.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha avviato contatti con l'entourage di Raphael Varane, difensore francese di fama mondiale, attualmente svincolato.

La dirigenza sta lavorando per proporre un progetto ambizioso, che non solo mira a consolidare la posizione del Como in Serie A, ma anche a fare della squadra un'attrazione internazionale.

I lariani sono pronti per la nuova stagione?