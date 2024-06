BOMBA DI MERCATO | Il Como piomba su un campione del mondo?

Mats Hummels, difensore tedesco di grande esperienza, protagonista di una stagione pazzesca con il Borussia Dortmund, ha deciso di non prolungare il suo contratto con i gialloneri.

Secondo quanto riportato da FootMercato, diverse società hanno già manifestato interesse per Hummels, tra queste, il Como. I lariani starebbero preparando un'offerta molto allettante per il centrale tedesco: un contratto da 3 milioni di euro all'anno, più bonus.

Una proposta che non solo dimostra l'ambizione del club lombardo, ma che potrebbe anche rappresentare una sfida intrigante per Hummels, desideroso di mettersi alla prova in un nuovo campionato.

Si attendono novità nei prossimi giorni.