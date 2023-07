Melania Martinovic è una nuova giocatrice del Como Women

La società F.C. Como Women è lieta di comunicare l’acquisto della calciatrice Melania Martinovic dal Parma Femminile.

Melania, attaccante classe 1993, è nata a Roma e muove i primi passi nel mondo del calcio nella Totti Soccer School. L’anno successivo si trasferisce all’Eurnova, squadra che militava nella serie C regionale, dove viene notata dal CT della nazionale italiana U19 che decide la sua convocazione per il torneo La Manga 2012.

In serie C gioca poi con la maglia della Roma Calcio Femminile e, grazie alla promozione, l’anno successivo debutta in Serie B. Svincolatasi dalla Roma, per la stagione 2014/15 indossa la maglia dell’Acese e contribuisce alla storica promozione in Serie A.

Nella sessione estiva di calciomercato, nel 2016, sottoscrive un contratto con il Chieti, dove segna 24 reti in 20 gare e conquista la promozione in Serie A.

Il suo debutto in Serie A avviene nel 2016, quando viene trasferita alla Res Roma e il suo cammino in Serie A continua poi con il Sassuolo, il Mozzanica e il Florentia S.G.

Nel 2021 si trasferisce alla Fiorentina e poi indossa la maglia della Sampdoria. Nel 2022 il Parma Femminile la acquista e diventa ambassador del Fan Token.

Per la stagione calcistica 2023/2024, Melania Martinovic indosserà la maglia nr.9 e sarà la nuova attaccante del Como Women. In vista dell’inizio della stagione, Melania ha dichiarato: “Grande emozione e belle sensazioni. Ho già visto qualche compagna di squadra e sono molto contenta. Ho anche fatto due chiacchiere con il direttore, è super entusiasta e mi ha trasmesso tutto l’entusiasmo, per questo io sono carica. Non vedo l’ora di iniziare e di fare bene per tutta la squadra”

(Comunicato Como Women)