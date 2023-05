Promozione - Mariano, missione compiuta: Solaro ko, è salvezza

Il Mariano saluta nel migliore dei modi il suo pubblico, superando l’Universal Solaro e festeggiando la salvezza con una giornata d’anticipo. Avvio di marca gialloblù con Andrea Villa che libera in area Valtulina, il cui tiro viene deviato in angolo da un difensore a portiere battuto. Risposta ospite affidata a Marquez che dal limite non inquadra lo specchio. Al 22’ cross di Miccoli per Andrea Villa, Cuzzolin è attento e para. Prima dell’intervallo ci prova anche Rada dal limite ma la sfera sorvola di poco la traversa. A inizio ripresa ancora Cuzzolin dice di no stavolta a Donghi, mentre un minuto più tardi è Stropeni a superarsi sulla conclusione ravvicinata di Somaini. Al 69’ il gol che decide il match: Castria serve Valtulina al limite, pallonetto delizioso e Cuzzolin è beffato. I giallorossi faticano a reagire e l’unico pericolo per la porta comasca è un tiro di Baglio al 93’ che termina sul fondo.