Mariano, la retrocessione in Promozione è matematica

Ufficiale. Il Mariano Calcio con la sconfitta di domenica ottenuta contro la Speranza Agrate ha salutato ufficialmente il campionato di Eccellenza. Sono dodici i punti conquistati dalla formazione comasca in questo campionato e la vittoria di Agrate ha chiuso definitivamente ogni speranza, minima, che era rimasta. Al Missaglia cade per 3-2 in una gara dove i comaschi vanno sotto, ma poi rimontano trascinati dai gol di Aldegani e Fondi. Ma nella seconda frazione lasciano giocare la Speranza e asciando "in vita" una Speranza ferita che al 22' con un gol di Diana ribalta nuovamente il match si porta a casa tre preziosi punti.

Un campionato in cui non sono mai riusciti a dimostrare le proprie capacità e la propria forza. Rimangono ancora le ultime gare da disputare, chissà che, visto che non hanno più niente da perdere, giochino senza pensieri?

Ecco la classifica aggiornata di Eccellenza

Offanenghese 68

Sant'Angelo 65

Lemine Almenno 60

Mapello 54

Cisanese 43

Trevigliese 40

Luisiana 39

Real Codogno 38

Zingonia V. 38

Scanzorosciate 37

Luciano Manara 36

Vertovese 34

Pontelambrese 33

Sancolombano 32

Castelleone 24

Speranza Agrate 24

Mariano 12