Mariano Calcio, come è messo al momento della sosta natalizia?

Fine prima parte di stagione e di Bilanci, tempo anche per iniziare a tirare le prime somme. Vediamo come è andata la squadra di Mariano fino a questo momento. È successo di tutto in questi primi quattro mesi del 2022: se analizziamo nello specifico non può essere visto un inizio di stagione positivo, vista la classifica e la posizione che occupa la società comasca. Anche se, nelle ultime gare disputate del girone di andata, si è visto un atteggiamento completamente per la squadra allenata da Rione: più combattiva e con carattere tanto che il successo contro il Meda nell'ultima gara sembra far ben sperare per il girone di ritorno che partirà a gennaio. Insomma, alla fine del girone di andata Davide Rione vede la sua squadra con 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, 17 gol segnati e 24 subiti (tanti visto che la differenza reti segna un bel -7). E un totale di 16 punti e tredicesima posizione nella classifica del girone A.

E per quanto riguarda il miglior marcatore della squadra? Il più proficuo davanti alla porta è il giovanissimo Andrea Villa, classe 2002, che ha messo a segno ben 7 reti fino a questo momento. Lo seguono distanziati a 3 gol Miccoli Lorenzo e Castria Ivan.

Appuntamento, quindi, al 22 gennaio 2023, per la prima gara del girone di ritorno e dell'anno nuovo con la sfida in casa contro la Lentatese, xx classifica.

La classfica prima della sosta natalizia del girone A di Promozione:

FBC Saronno 1910 36

Base 96 Seveso 33

Meda 1913 30

Universal Solare 28

Baranzatese 1948 25

Valle Olona 23

Esperia Lomazzo 23

Besantese 21

Ispra Calcio 20

Lentatese 20

Accademia Inveruno 17

Morazzone 17

Mariano Calcio 16

Amici dello Sport 15

Solese 13

Aurora CMC Uboldese 7