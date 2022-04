La Pontelambrese si gioca la salvezza diretta nell'ultima giornata di campionato

Manca una partita al termine del girone B di Eccellenza. Non c’è tempo per pensare e nell'ultima giornata i comaschi possono ancora agguantare la salvezza diretta, senza dover passare dai playout. Insomma, la striscia positiva si era interrotta contro lo Scanzorosciate, dopo che dalla penultima posizione in classifica, complici gli otto risultati utili – cinque vittorie e tra pareggi – le hanno permesso di risalire la classifica.

I punti che la separano dalla salvezza diretta sono esattamente due, questo perché a 40 punti c'è la Luisiana che, però, sulla carta ha la gara più semplice da affrontare visto che sfideranno gli altri comaschi di Mariano. La Pontelambrese, invece, incontrerà la terza forza del campionato: i bergamaschi del Lemine Almenno. Una gara da dentro o fuori, che può valere la salvezza diretta oppure i playout.

Appuntamento quindi a domenica 1 maggio alle ore 15.30, in casa per la partita più importante di tutta la stagione.