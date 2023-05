Eccellenza - La Pontelambrese cade con Cantù e va ai playout

Squadra in casa

Squadra in casa Pontelambrese

La Pontelambrese cade in casa con il Città di Cantù, già retrocesso. La doppietta di Colombo nel primo tempo fissa il risultato sul 2-0 per i canturini; la squadra sotto la guida di Primerano ora deve concentrarsi sulla sfida playout con la Sestese che andrà in scena già nel prossimo weekend.

IL TABELLINO

PONTELAMBRESE – CITTÀ DI CANTÙ 0-2 (0-2)

Pontelambrese: D’Ordia, Stamato, Iovine (21′ st Maule), Maffia (8′ st Calandra), De Lorenzi, Galimberti, Danelli, Russo, Borghi (1′ st Lambri), Citterio, Basso (11′ st De Santis) A disposizione: Venturelli, Kamal, Gerosa, Fumagalli, Nespoli Allenatore: Primerano

Città di Cantù: Rossi, Balduzzi, Rivaletto, Bruschi, Sangiorgio (23′ st Bedon), Ranzetti, Noseda, Romano (20′ st Nesso), Valle (14′ st Ravasi), Colombo, Wachira A disposizione: Perniola, Scaccabarozzi A., Scaccabarozzi M., Lozza, Pereira Allenatore: Bertoni

Arbitro: Lepera di Rossano (Manno di Milano, Cantile di Treviglio)

Marcatori: pt: 37’ rig. 39' Colombo (C)