L'Altabrianza Tavernerio non va oltre il pareggio e spreca una grande occasione

Squadra in casa

Squadra in casa Casati Arcore

Nel girone B di Promozione pareggio esterno per l'Alta Brianza Tavernerio che da Arcore torna a casa con un solo punto. I comaschi erano reduci da ben cinque vittorie consecutive e si sono trovati di fronte una Casati Arcore difficile da superare e in un momento di crescita. Il pareggio, di fatto, non ha intaccato la situazione della formazione guidata da mister Ziliotto anche perché le dirette concorrenti Cinisello e Muggiò hanno pareggiato 2-2 nel big match più atteso della giornata.

Qualche rimpianto? Sicuramente visto lo scontro tra le due avversarie che contendono il titolo insieme a loro. Ma già dalla prossima gara contro il Barzago potranno dimostrare, ancora una volta, di meritare la prima posizione in questo girone.

Ecco la classifica del girone B

AltaBrianza 59

Muggiò 55

Arcellasco 51

Cinisello 50

Lissone 39

Olimpiagrenta 38

Cavenago 37

Sondrio 36

Concorezzese 36

Casati Arcore 31

Olgiate Aurora 27

ColicoDerviese 25

Vibe Ronchese 23

Cob 91 20

Arcadia Dolzago 16

Barzago 15