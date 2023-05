Infermeria Como, operato Daniele Baselli

Buone notizie in casa Como, l'intervento sulla caviglia destra di Daniele Baselli è perfettamente riuscito.

Questo il comunicato ufficiale del club:

Nella giornata di lunedì il calciatore Daniele Baselli si è sottoposto ad un intervento chirurgico programmato in artroscopia per la risoluzione di un conflitto anteriore alla caviglia destra presso l’Hospital Santa Maria di Oporto in Portogallo. L’intervento, a cura del professor Niek Van Dijk è perfettamente riuscito.

A Daniele gli auguri di buona ripresa da parte della società.