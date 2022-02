Gliozzi e Ioannou regalano la vittoria al Como contro il Frosinone

Nel corso della 23esima giornata del campionato di Serie B, allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone il Como – nonostante la defezione dell’ultimo minuto che ha visto Ciciretti infortunarsi nel riscaldamento e Parigini prendere il suo posto da titolare - trova il primo prezioso successo del 2022, infliggendo ai padroni di casa il secondo ko consecutivo.

Al 28’ del primo tempo Gilozzi porta in vantaggio i comaschi quando, sullo sviluppo di un calcio d’angolo, colpisce di tacco al volo su sponda di testa di Cerri. Al minuto 37, però, i padroni di casa riportano il match sull’1 a 1 grazie a una gran palla di Ricci che scavalca la difesa e permette a Zampano di inserirsi da sinistra e calciare al volo, segnando così la sua seconda rete stagionale. Poco prima della fine del primo tempo gli ospiti ritrovano il sorpasso con Ioannou che, trova il suo primo gol in Serie B con un bel sinistro rasoterra al volo, trasformando in gol un cross di Parigini arrivato da destra e spizzato di testa da Gilozzi.

Il Frosinone spreca una grande occasione quando, nel corso dei quattro minuti di recupero, Novakovich raccoglie un cross a pochi centimetri dalla porta di Facchin ma perde il tempo - divorandosi il gol del 2 a 2 -non riuscendo a concludere l’azione prima che il portiere del Como riesca a intervenire.

I ragazzi di Mister Gattuso espugnano il Benito Stirpe nel quale i padroni di casa sono stati sconfitti solo una volta in stagione, a ottobre dal Cittadella.