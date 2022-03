Le parole di Gattuso in vista di Pordenone-Como: "La squadra era stanca"

Dopo l'amara sconfitta del Como al Sinigaglia contro la Spal, è arrivato il momento di una nuova giornata del campionato di Serie B.

I ragazzi di Gattuso dovranno affrontare la trasferta di Lignano Sabbiadoro per giocare contro il Pordenone.

Le parole dello stesso allenatore alla vigilia della gara:

"I due giorni di riposo dopo la gara con la Spal ci volevano, sia per la squadra sia per me dopo il tour de force d'impegni vissuto, abbiamo visto sabato che la squadra era stanca e abbiamo fatto una brutta prestazione e una brutta gara."