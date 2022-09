Gattuso-Como: le strade si dividono, l'allenatore ha bisogno di un periodo di riposo

Il Como ha comunicato nelle scorse ore che Giacomo Gattuso non sarà più l'allenatore della squadra e la società dovrà quindi trovare un sostituto nelle prossime ore.

Non sono ancora chiare le motivazioni ma sembrerebbe che l'allenatore abbia un malessere, causato dallo stress della panchina e per questo motivo non è mai andato in panchina se non nella prima giornata contro il Cagliari.

Il comunicato del club:

"Como 1907, di comune accordo con Giacomo Gattuso, comunica che il Mister avrà bisogno di un periodo di riposo prolungato. Sfortunatamente in questo momento non è possibile stabilire quanto tempo servirà all’allenatore per ristabilirsi totalmente e per questo motivo, nell’interesse della squadra e della stagione, il club è obbligato a valutare ogni possibile soluzione.