Alessandro Gabrielloni rinnova con il Como fino al giugno del 2025

Buone notizie in casa Como, è ufficiale infatti il rinnovo di Alessandro Gabrielloni fino al giugno del 2025. Il calciatore ha giocato 146 partite segnando 51 reti con i comaschi.

Il comunicato del club:

“Como 1907 è lieta di comunicare l’estensione del contratto di Alessandro Gabrielloni fino al giugno del 2025.

Arrivato a Como nel gennaio del 2018, Alessandro è stato uno degli assoluti protagonisti degli ultimi 4 anni e mezzo, conquistando due promozioni e facendosi apprezzare per mentalità, spirito di sacrificio e la capacità di essere determinante.

Con la maglia azzurra Gabrielloni ha giocato 146 partite segnando 51 reti, diventando così il quarto marcatore di tutti i tempi della storia del Club.

“Non potrei essere più felice – dice Gabrielloni – per me questa è ormai una seconda casa, sono qui da tanti anni e insieme abbiamo fatto un percorso di crescita importante che mi rende ogni giorno orgoglioso di indossare questi colori. Continuare ad essere parte di questo progetto era la mia priorità e come ogni estate non vedo l’ora di tornare in campo al Sinigaglia”.