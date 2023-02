In un silenzio surreale, il Frosinone batte 0 a 2 il Como

Squadra in casa

Squadra in casa Como

Finisce con una sconfitta per il Como la ventitreesima giornata del campionato di Serie B, al “Sinigaglia” il Frosinone passa 2 a 0.

Al 15’ la gara si sblocca in favore degli ospiti: lariani in inferiorità numerica con Binks fuori dal campo per infortunio, Lulic pesca Mazzitelli che dal limite dell’area tira di destro al volo, la palla rimbalza davanti a Gomis e s’infila nell’angolino basso.

Il raddoppio arriva al 29’ con Caso che imbeccato da Moro si presenta davanti al portiere e con uno scavetto fa 0 a 2.

Al ventitreesimo secondo tempo succede l’imprevedibile: invasione di campo di un tifoso di casa per richiamare il medico del club al fine di aiutare un tifoso in curva che ha accusato un malore. Dopo i soccorsi e una sosta di venticinque minuti si riprende il gioco ma il risultato non cambia più.