Eccellenza, sfida ai piani bassi tra Mariano e Speranza Agrate

Settimana di campionato per le categorie dall'Eccellenza alla Promozione. Scenderanno in campo, dopo il turno di Coppa Italia e Coppa Lombardia, alcune formazioni della provincia di Como. Il Mariano Calcio, ultima della classe del girone B dovrà affrontare la brianzola Speranza Agrate. Una sfida che può dare qualcosa solo alla formazione di Agrate che non dista troppo dal Castelleone che occupa l'ultima posizione per i playout. Insomma, il Mariano ormai è destinato alla retrocessione, ma non per questo non può concludere il campionato nel migliore dei modi, magari trovando anche qualche vittoria che risollevi il morale ai giocatori.

Ecco, quindi che domenica saranno impegnati nella trasferta di Agrate, per una sfida che sicuramente sarà emozionante.

Le altre gare del weekend:

Albinogandino - Real Codogno

Cisanese - Luisiana

Offanenghese - Luciano Manara

Pontelambrese - Vertovese

Sancolombano - Mapello

Sant'Angelo - Lemine Almenno

Scanzorosciate - Trevigliese

Zingonia Verdellino - Castelleone

Ecco la classifica del girone B:

Offanenghese 65

Sant'Angelo 64

Lemine Almenno 59

Mapello 51

Cisanese 42

Trevigliese 40

Luisiana 38

Real Codogno 37

Albinogandino 36

Luciano Manara 36

Zingonia V. 35

Scanzorosciate 34

Vertovese 34

Sancolombano 32

Pontelambrese 30

Castelleone 24

Speranza Agrate 21

Mariano 12