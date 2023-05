Eccellenza - Poker Calvairate, Città di Cantù senza orgoglio: 4-1

Squadra in casa

Squadra in casa Castello Città di Cantù

Valanga di gol tra Castello Città di Cantù e Calvairate ma quasi tutta a favore degli ospiti che vincono 4-1.Il poker aiuta la Calvairate a prendersi al tri tre punti e a salire a quota 42, il balzo in classifica ora li vede dietro i milanesi del Magenta, in corsa playoff. Canturini, ormai retrocessi e con pochi stimoli, non trovano l'orgoglio, si attaccano all'unica rete messa a segno da Noseda, e restano fermi a quota 25.

IL TABELLINO

CITTÀ DI CANTÙ – CALVAIRATE 1-4

Città di Cantù: Perniola, Balduzzi, Rivaletto (14′ st Pereira), Bruschi, Sangiorgio, Scaccabarozzi, A., Scaccabarozzi M. (14′ st Ranzetti), Ravasi (36′ Casartelli), Valle, Colombo (27′ st Noseda), Wachira (18′ st Barzaghi) A disposizione: Rossi, Bedon, Romano Allenatore: Bertoni

Calvairate: Ruta, Paloschi (34′ pt Cutolo), Passoni, Conte (36′ st Zingari), Volpini, Aliotta, Baiardo (16′ st Mazzei), Stefania, Sow (27′ st Ricupati), Visigalli, Zambelli (31′ st Mancuso) A disposizione: Corti, Bianchini, D’Erchie, Orlandi Allenatore: Raspelli

Arbitro: Beretta di Bergamo (Camporeale di Lodi, Borella di Saronno)

Marcatori: Sow (CAL), Visigalli (CAL), Ricupati (CAL), Zingari (CAL), Noseda (CAN)