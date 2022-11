Eccellenza girone A: Cade il Castello Città di Cantù, pareggio per la Pontelambrese

Inizia con un 2-2 contro l'Ardor Lazzate la nuova avventura di Giuliano Lodini sulla panchina della Pontelambrese. I monzesi, in gran forma, erano un avversario scomodo, ma gli orange hanno trovato il terzo pari filato e agganciano con il Vis Nova la Virtus Binasco, formando così un terzetto in fondo alla classifica.

Artaria porta in vantaggio l'Ardor, Maffia e Kamal la ribaltano ma Fogal fa 2-2, una X che però lascia ben sperare per il futuro.

Terzo ko filato per il Castello che, vittima anche delle tante assenze - erano out ben 5 titolari -, è caduto per 2-0 (doppietta Selpa nel ripresa, al 6' e al 42') contro il Gavirate. E adesso i playoff scappano a 4 lunghezze con la Solbiatese.

Ecco la classifica aggiornata dopo l'ultima giornata

1 Vogherese 33

2 Pavia 30

3 Club Milano 28

4 Oltrepo 26

5 Solbiatese 24

6 Magenta 24

7 Ardor Lazzate 22

8 Castello 20

9 Verbano 20

10 Calvairate 19

11 Muggiò 18

12 Sestese 18

13 Acc. Pavese 15

14 Vergiatese 14

15 Gavirate 13

16 Vis Nova Giussano 8

17 Virtus Binasco 8

18 Pontelambrese 8