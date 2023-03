Eccellenza - Il Castello Città di Cantù torna a sorridere, Accademia Pavese ko: 1-0

Tornano i tre punti a Cantù e tornano grazie a Scaccabarozzi A. che porta avanti i suoi al 1′ della ripresa, risultando così decisivo.

In un match combattuto fino all’ultimo dalle due squadre, l'Accademia Pavese non trova la via del gol nonostante un baricentro alto che cerca con coraggio il pari. Le occasioni migliori per gli ospiti capitano sui piedi di Zenga, ma Perniola è bravo ad opporsi. Pappalardo colpisce una traversa su invito di Bruschi e Valle spara alto da distanza ravvicinata. Castello regge l'urto e alla fine vince 1-0.

IL TABELLINO

CITTÀ DI CANTÙ – ACCADEMIA PAVESE 1-0 (0-0)

Città di Cantù: Perniola, Scaccabarozzi M., Bruschi, Sangiorgio, Cammarano, Scaccabarozzi A., Noseda, Romano, Ajouli (16′ st Wachira), Colombo (39′ st Ravasi), Pappalardo (33′ st Valle) A disposizione: Rossi, Bedon, Ranzetti, Barzaghi, Nessi, Lozza Allenatore: Bertoni

Accademia Pavese: Alio, Mori, Tomassone (23′ st Deleonardis), Bernini, Filadelfia, Velaj, Laraia, Provasio, Zenga, Pasetti (23′ st Caprioli), Bargiggia (41′ st Ragucci) A disposizione: Belitrandi, Fiorani, Tommasi, Ravelli, Nappo, Tadini Allenatore: Gaudio

Arbitro: Palomba di Torre del Greco (Adragna di Milano, Alimani di Legnano)

Marcatori: st: 1’ rig. Scaccabarozzi A. (C)