Eccellenza - Castello Città di Cantù, un punto con l'Ardor Lazzate

Il gol di Pappalardo nel finale di primo tempo non basta ai ragazzi di Bertone per prendersi altri tre punti dopo il ritorno alla vittoria con l’Accademia Pavese di una settimana fa. L?Ardor Lazzate, infatti, pareggia i conti con Zucchetti, ma non trova lo spunto giusto per sorpassare gli avversari. E così il Castello Città di Cantù frena la rincorsa per una posizione playoff dell’Ardor Lazzate:

IL TABELLINO

ARDOR LAZZATE – CITTÀ DI CANTÙ 1-1 (0-1)

Ardor Lazzate: Ferloni, Zucchetti, Bonfanti, Fogal, Marioli, Guanziroli, Moretti (27′ st Natale), Artaria (44′ st Boschetti), Bianchi, Bangu, Corona (27′ st D’Onofrio) A disposizione: Barlocco, Mzoughi, Nardi, Cattaneo, Nicastri, Defina Allenatore: Stincone

Città di Cantù: Perniola, Scaccabarozzi M., Balduzzi, Bruschi, Cammarano, Scaccabarozzi A., Nessi (34′ st Wachira), Ravasi, Valle (24′ st Barzaghi), Colombo (44′ st Romano), Pappalardo A disposizione: Rossi, Bedon, Ranzetti, Noseda, Ajouli, Lozza Allenatore: Bertoni

Arbitro: Mattu di Milano (Darwish di Milano, Bonfanti di Milano)

Marcatori: pt: 40′ Pappalardo (C); st: 12′ Zucchetti (AL)