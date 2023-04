Eccellenza - Città di Cantù paga dazio a Gavirate, 0-1

Un Gavirate già retrocesso in Promozione, beffa il Castello Città di Cantù: decisiva la rete di Esteri dal dischetto.

Una prima frazione di gioco equa, con poche emozioni e priva di reti. Nel secondo tempo i rossoblù aumentano i giri, volenterosi di una vittoria tra le mura amiche. Occhiuzzi sfiora il vantaggio con un bel diagonale, fuori di poco. Gavirate che deve anche difendersi e lo fa bene al 7′, quando Pappalardo riceve un cambio gioco e mette in mezzo per il colpo di testa di Balduzzi: muro dei padroni di casa vincente che neutralizza una potenziale occasione da gol per i canturini. Menegon deve mettere una pezza sul tiro di Scaccabarozzi M., rifugiandosi in corner. Dopo qualche brivido, i ragazzi di Fusillo si rilanciano all’attacco: Esteri galoppa per circa cinquanta metri di campo palla al piede, prima di venire atterrato da Bruschi in area di rigore. Al 31′ Esteri porta in vantaggio i suoi su calcio di rigore. Nel finale ci sarebbe spazio per il raddoppio, ma Perniola è abile a parare in due occasioni su Di Benedetto.

IL TABELLINO

GAVIRATE – CITTÀ DI CANTÙ 1-0 (0-0)

Gavirate: Menegon, Sinicco Scali, Occhiuzzi P. (26′ st Rovedatti), Castelli (17′ pt Municchi), Broggini, Morello, Occhiuzzi M. (7′ st Fruci), Martinoia, Canaglia (41′ st Ghilardi), Fossati (16′ st Di Benedetto), Esteri. A disposizione: Cappato, Pinorini, Gardoni, Laghezza Allenatore: Fusillo

Città di Cantù: Perniola, Balduzzi, Rivaletto (32′ st Valle), Bruschi, Sangiorgio, Scaccabarozzi A., Scaccabarozzi M., Ravasi (28′ st Noseda), Nessi (5′ st Barzaghi), Colombo, Pappalardo A disposizione: Rossi, Lozza, Pereira, Romano, Ranzetti, Wachira Allenatore: Bertoni

Arbitro: Riahi di Lovere (Bergamaschi di Bergamo, Bonfanti di Seregno)

Marcatori: st: 31’ rig. Esteri (G)