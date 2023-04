Eccellenza - Beffa Cantù, vince il Muggiò di misura

Dopo una prima mezz’ora di gioco in fase di studio, con il Castello Città di Cantù che sembrasse aver preso le misure, sale in cattedra il Muggiò: al 33′ ospiti in vantaggio con Grandi, che stoppa di petto una palla deliziosamente servita da Baldan e al volo, in area di rigore, gonfia la rete. Canturini in difficoltà, che non trovano spunti offensivi per pareggiare. La squadra di Natobuono non si accontenta dello 0-1 ed insiste alla ricerca del raddoppio, sciupando diverse ghiotte occasioni da gol. La rete nel primo tempo basta al Muggiò per fare tre punti.

IL TABELLINO

CITTÀ DI CANTÙ – MUGGIÒ 0-1 (0-1)

Città di Cantù: Perniola, Scaccabarozzi M. (32′ st Balduzzi), Bruschi, Sangiorgio, Cammarano, Scaccabarozzi A., Noseda (24′ st Valle), Romano (19′ st Ravasi), Wachira, Rivaletto (15′ st Colombo), Pappalardo A disposizione: Rossi, Bedon, Pereira, Barzaghi, Ajouli Allenatore: Bertoni

Muggiò: Boselli, Campanella (45’+3 st Panicucci), Lazzaroni, Crimaldi (45’+2 st Schiavo), Caferri, Scaccabarozzi N., Patete, Achenza, Grandi (43′ st Ronchi), Baldan, Arioli (21′ st Cancedda) A disposizione: Griffini, De Toni, Baratta, Occhionero, Belnome Allenatore: Natobuono

Arbitro: Igliozzi di Roma 2 (Molino di Brescia, Siragusa di Saronno)

Marcatori: pt: 33′ Grandi (M)