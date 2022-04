Domenica l'ultima partita del Mariano Calcio in Eccellenza

Nel girone B la lotta per il titolo vede il Sant'Angelo capolista che potrebbe conseguire il salto di categoria anche perdendo nell'ultima giornata, ma solo in caso di contemporanea non vittoria (pareggio o K.O.) dell’Offanenghese a Vertova. Detto questo, sul fronte comasco arriva però la retrocessione del Mariano Calcio. Domenica in trasferta contro la Luisiana ci sarà l'ultimo ballo in Eccellenza, una retrocessione arrivata ormai diverse settimane fa, visto il distacco dall'ultimo posto disponibile per i playout.

Domenica, quindi al via l'ultima gara della stagione in trasferta contro i cremonesi neroazzurri della Luisiana.