Coppa Italia Promozione, ultimo turno per le comasche. Ecco chi sfideranno

Pronti e via. Le squadre di Promozione, dopo la seconda giornata di campionato, sono pronte a scendere in campo per l'ultimo turno della fase a gironi di Coppa Italia. Sono ben due le comasche impegnate, che possono ancora sperare di passare alla fase successiva. Nel girone 4 il Mariano calcio è impegnato nella trasferta di Rovello Porro contro l'Universal Solaro: una sfida da dentro e fuori, visto che entrambe hanno 1 punto e chi vince passa. Al contrario, invece in caso la gara finisse 0-0 ci sarebbe un sorteggio a tre coinvolgendo anche il Valleolona (che riposa). Nella sfida del girone 10, invece, l'Arcellasco Città di Erba se vuole passare il turno è obbligato a vincere, mentre alla formazione di Arcore basta il pari.

COPPA ITALIA PROMOZIONE - I GIRONI



Girone 4

Mariano-Valleolona 0-0. Riposa: Universal Solaro

Valleolona-Universal Solaro (a Fagnano Olona) 0-0. Riposa: Mariano

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Universal Solaro-Mariano (a Rovello Porro). Riposa: Valleolona

Classifica: Valleolona 2, Mariano e Universal Solaro 1.

Girone 10

Casati Arcore-Costamasnaga 3-0. Riposa: Arcellasco

Costamasnaga-Arcellasco 1-3. Riposa: Casati Arcore

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Arcellasco-Casati Arcore. Riposa: Costamasnaga

Classifica: Casati Arcore e Arcellasco 3; Costamasnaga 0.